Meret a Sky: "Ripartiamo da questa prestazione, crediamo alla Champions! Calzona ci ha cambiato, ecco come"

Notizie Napoli calcio. Alex Meret è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Inter-Napoli 1-1:

“Sapevamo il valore dell’Inter e che ci sarebbe stato da soffrire, ma abbiamo dimostrato personalità facendo il nostro gioco. Il pareggio è giusto per una partita equilibrata, dobbiamo ripartire da questa voglia e da questo ordine. Vogliamo arrivare al nostro obiettivo ed abbiamo bisogno di queste prestazioni per riuscirci”.

Assenza Osimhen? Victor non stava al meglio ed il mister non l’ha voluto rischiare, ma abbiamo giocatori che quando giocano fanno sempre il meglio. Raspadori e Simeone hanno fatto bene contro una grande difesa, il gruppo è fondamentale ed anche in allenamento lo dimostriamo.

Episodio Juan Jesus-Acerbi? Non ho parlato con Juan Jesus e da lontano non ho capito cosa è successo”.

Cosa ha fatto Calzona di diverso? Ha lavorato sia da un punto di vista tattico, di ordine e costruzione che ci era mancato all’inizio. Abbiamo ripreso quelle trame su inizio azione e saltare le linee, così come sulla pressione per stare più alti e corti. Anche dal punto di vista psicologico ci ha fatto capire che siamo forti, dando quelle convinzioni che erano mancate nella prima parte del campionato”.

Distanza dall’Inter come si spiega? Se paragoniamo il campionato dell’anno scorso non possiamo non essere insoddisfatti. Ora pensare a questo conta poco, dobbiamo pensare a dove vogliamo arrivare e fare più punti possibili da qui alla fine”.