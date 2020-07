Meret a Sky: "Creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare, non siamo stati cattivi davanti! Dobbiamo ricompattarci"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro l’Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Abbiamo fatto una buona prestazione e creato tanto, non siamo riusciti a concretizzare. Siamo stati puniti nelle poche occasioni concesse. Dobbiamo portarci quanto fatto di buono e migliorare sotto porta. Traggo ottimismo perché abbiamo fatto delle buone cose, dobbiamo fare quanto ci chiede il mister trasformando in gol quanto creiamo e concedendo poco. Adesso ci prepariamo per queste ultime due partite che restano da giocare. Qualcosa ci è mancato oggi, senza dubbio. Abbiamo creato ma non siamo stati cattivi. Dobbiamo ricompattarci ma siamo un grande gruppo, dobbiamo ritrovare la giusta serenità e dare tutto".