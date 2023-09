Meret a CN24: "Braga? C'è da lavorare per evitare errori, la squadra è unita! Non c'è bisogno di trovare colpevoli dopo due risultati, miglioramenti dopo Genova" | VIDEO

Alex Meret, portiere del Napoli, ai microfoni di CalcioNapoli24 in mixed zone dopo Braga-Napoli 1-2.

“Prestazione? Avevamo preparato la gara con un blocco più basso per sfruttare la velocità degli attaccanti, nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e abbiamo sbagliato diversi gol. Poteva essere un risultato più largo, ci siamo abbassati troppo anche se non avevano creato grosse occasioni fino al pareggio. Siamo stati bravi a reagire, con spirito di squadra e voglia di vincere. C’è da salvare la prestazione, anche se c’è da lavorare per evitare qualche ripartenza presa ed errori fatti. C’è da prendere la vittoria perchè è importante.

L’abbraccio sul gol è un segnale a chi dice che il gruppo è disunito? Il gruppo è sempre quello e ha voglia di vincere, serve equilibrio: non è che dopo due risultati bisogna subito andare a cercare il colpevole o criticare la squadra. Noi siamo uniti, penso che si sia visto perchè abbiamo messo in campo voglia e sacrificio. Sicuramente il gruppo ha fame e voglia di vincere.

La fase difensiva? Hanno fatto bene anche gli altri, qualche palla persa si poteva evitare, loro avevano giocatori veloci davanti e ci sta che si possa soffrire. Ma siamo rimasti uniti, molto più che con il Genoa. C’è stato un miglioramento, ma dobbiamo continuare perchè possiamo fare meglio.

Real Madrid? Ancora lunga per il girone, affronteremo una grandissima squadra e sarà una sfida bellissima da giocare a viso aperto: non penso che sia decisiva, ma darà un gran segnale per il prosieguo del girone”