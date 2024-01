Meluso a Dazn: "Valutiamo il ritiro e chiediamo scusa, Mazzarri ha la fiducia di tutti! Richiamo ai propri doveri per chi va in campo"

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso post partita di Torino-Napoli 3-0.

Queste le parole di Meluso dopo Torino-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Umore nello spogliatoio? Abbiamo aspettato che Mazzarri scendesse dalla tribuna e doveva avere l’ok dopo la squalifica, abbiamo fatto una piccola riunione con lui ed abbiamo parlato con la squadra. E’ stata una partita per la quale ci scusiamo con i nostri tifosi, numerosissimi a Torino. La squadra è irriconoscibile, porteremo dei correttivi e pensiamo a qualcosa per stimolare la squadra e tornare ad una normalità che ora non c’è anche per tanti infortunati ed indisponibili, come Osimhen e Anguissa che sono via per la Coppa d’Africa. Non è una giustificazione, ma sono situazioni delle quali va tenuto conto come le condizioni non ottimali di Politano e Juan Jesus. E’ un momentaccio che va analizzato a 360 gradi, senza alibi, ma va considerato tutto”.

Ritiro? Domani ci ritroveremo al centro sportivo e prenderemo delle decisioni”.

Mazzarri resta? L’allenatore gode della massima fiducia di tutti, sicuramente non c’è nessuna riflessione in merito”.

Qualcuno rende al di sotto? Sicuramente c’è una situazione diversa dall’anno scorso. Ho detto che le assenze non devono essere una giustificazione, ma vanno comunque analizzate. Chi gioca nel Napoli è da Napoli, a prescindere da chi è a disposizione e deve sopperire a chi manca nel migliore dei modi. Al momento negativo si aggiungono altre negatività, magari nel primo tempo le occasioni di Raspadori, senza gettare la croce, magari si poteva parlare di un’altra partita. Così come per il gol preso a fine primo tempo, oppure l’espulsione di Mazzocchi che prima fa un’ottima cosa e poi una cavolata per eccesso di foga. Le scuse sono per dire che non possiamo più andare avanti con una situazione del genere, una riflessione e responsabilità è giusto che se le prenda anche chi va in campo. Questo è un richiamo ai propri doveri”.

Cambio modulo? Si è parlato di altro, non di situazione tattica. I contenuti non li posso dire, si parlava di portare correttivi su altri aspetti così come una valutazione sul ritiro”.