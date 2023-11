Meluso a Dazn: "Ottimista per il rinnovo di Zielinski, stiamo lavorando! Sul rientro di Osimhen a Napoli..."

Mauro Meluso, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Salernitana-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sensazioni per il derby? Le partite per noi sono tutte importanti, dobbiamo agganciarci alle zone altissime. Il Napoli deve cercare di ripetere una stagione eccezionale come quella dell’anno scorso.

Rinnovo Zielinski? Il giocatore ci ha espresso la volontà di restare a Napoli, si trova benissimo. Stiamo lavorando affinché avvenga e sono fiducioso”.

Osimhen? Lo ha sentito il team manager ed i medici, è per motivi personali familiari in Nigeria con permesso della società. Rientrerà quando avrà superato queste problematiche, compatibilmente con il recupero dall’infortunio ma a breve sarà con noi”.