Mediaset, Landoni: "Il Barça non è lo stesso di 3 mesi fa, ora vediamo se le vacanze hanno fatto bene..."

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Landoni, Sport Mediaset: “Il Barcellona ha i giocatori contati, Setien ha dovuto convocare alcuni della Primavera, ma gli 11 che vanno in campo sono di grandissimo rispetto. Il campionato del post Covid ha sconvolto tutto, il Barcellona non ha lo stesso stato di forma di 3 mesi fa, ha perso anche il campionato avendo 4 punti di vantaggio sul Real Madrid. Bisogna capire se i 5-6 giorni di vacanza dati ai giocatori gli hanno fatto bene oppure no".