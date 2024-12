Mazzocchi risponde all'invito di Rocco Hunt: "La mia decisione sul Festival di Sanremo" | FOTO

Qualche giorno fa Rocco Hunt aveva invitato, in maniera ironica, il calciatore Pasquale Mazzocchi sul palco del prossimo Festival di Sanremo. L'azzurro, in diverse occasioni, ha dimostrato di avere un'ottima propensione al canto. Poco fa è arrivata la risposta ufficiale di Mazzocchi alla richiesta dell'amico Rocco.

Mazzocchi: "Io a Sanremo con Rocco Hunt? Ecco la verità"

Napoli - Ecco il post scritto da Pasquale Mazzocchi sui social:

“Vedo e sento notizie su una mia presunta presenza a Sanremo. Ringrazio il mio amico Rocco Hunt a cui voglio tanto bene per la proposta ironica che mi ha fatto e gli auguro il meglio, ma nella vita faccio tutt’altro. La mia mente è proiettata h24 per il ritorno in campo. E’alla mia professione che dedico tutte le mie energie. Non vedo l’ora di tornare a combattere con i miei compagni”.