Mazzocchi a Sky: "Calzona? Ha saputo darci tanti concetti in poco tempo! Ci serviva una partita come quella di stasera, ci porta due cose"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto il difensore del Napoli Pasquale Mazzocchi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La prima impressione di Calzona? Ha saputo darci tanti concetti in poco tempo, dobbiamo cercare di portarli in campo e portare più compattezza. Partita della svolta? Io penso che sia una di quelle partite che ci serviva giocare, ci porta animo e spirito di sacrificio, andremo a ritrovarlo anche in campionato. Siamo abituati a prenderci responsabilità, lo facciamo per la gente che lo merita. Il Barcellona in Champions regala emozioni uniche, meglio non fargli prendere il sopravvento”