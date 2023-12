Mazzarri a Sky: "Dovevamo passare il turno e non prendere gol! I ragazzi devono riconoscere di nuovo il pericolo. Il 4-3-3 è il mio modulo preferito, Natan ha doti importanti"

A Sky Sport, durante il pre-partita di Napoli-Braga, è intervenuto l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri:

“Cosa mi soddisfa di più stasera? Dovevamo passare il turno e non prendere gol, la squadra da un po’ era lunga e non si sentiva solida. Mi interessava l’equilibrio, alcune cose sono riuscite bene e poi abbiamo fatto riposare chi gioca tanto: in alcuni reparti siamo in emergenza, oggi è stata una giornata positiva. Ogni occasione arrivava dalle fasce ma abbiamo lavorato su, la squadra saliva con la palla e a tratti abbiamo visto il recupero immediato del possesso: erano cose che accadevano anche la scorsa stagione.

Natan ha doti importanti, andava sostenuto perché non era semplice arrivare dal Brasile in Italia: ho avuto Bremer ed era un altro giocatore, Natan nel tempo ci darà comodo e sarà sempre migliore.

Inseguo il Napoli di Spalletti? Se faccio capire ai ragazzi la difficoltà dell’essere campioni d’Italia e inconsciamente chi non era abituato a vincere, magari pensano che ci sarà sempre il compagno: devono riconoscere di nuovo il pericolo, e oggi certe cose abbiamo iniziato a rifarle. Il cammino è lungo, la Serie A è ancora più difficile e vedremo se rifaremo le cose che ci siamo proposti.

Non siamo stati perfetti rispetto al passato, oggi abbiamo concesso qualcosa ma sui traversoni dalle fasce finalmente marchiamo in area: prima ogni cross era un problema. Io son abbastanza soddisfatto, ora col Cagliari dobbiamo migliorare questo processo. Sono fiducioso.

Il 4-3-3 è il mio modulo preferito, ci sono le mezz’ali e gli esterni. Però ci volevano i giocatori giusti, il Napoli ha due centrali veloci ed un metodista come Lobotka: è bellissimo giocare così, e pensare che tutti volevano che giocassi a tre. Se riesco a fare ciò che mi sono prefissato, ed i giocatori mi seguono, questo è il modulo che voglio continuare ad usare.

Il 3-4-3 è uguale al 4-3-3 con un centrale sempre in anticipo, bisogna avere i giocatori giusti: anni fa quando le cose non andavano bene mettevo Behrami e tiravo fuori un centrale difensivo, è qualcosa di simile anche se i meccanismi sono diversi”