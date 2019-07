Maxi Lopez: "Wanda non mi fa vedere i miei figli da gennaio. Voleva diventare la mia agente. Icardi? Non cambio idea"

Calciomercato Napoli - Maxi Lopez, attaccante del Vasco da Gama, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Eccone alcuni estratti.

Qualche mese ci raccontò che vedeva i suoi figli solo quando voleva Wanda.

«E’ ancora così. Non li vedo da gennaio. Recentemente sono andato a Milano pensando di poter passare del tempo con loro, ma sono stati portati via appositamente. E’ così da anni, devo essere forte. Con Wanda non parlo nemmeno più, tanto poi mi ritrovo tutto sui social».

Spesso è il mezzo con cui gestisce il marito-assistito.

«Sono del tutto complementari, se lei fa una cosa è perché lui approva. Viaggiano in tandem. Chiese anche a me di potermi fare da agente, quando dovevo passare dal Catania al Milan (2012, ndr). Rifiutai perché per me non va bene mischiare vita privata e professionale».