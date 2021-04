Napoli Calcio - Durante Tiki Taka su Italia Uno, Massimo Mauro ha parlato dei comportamenti poco rispettosi di Cristiano Ronaldo:

"Ho giocato con Maradona e lui non ha mai nemmeno alzato una mano per sottolineare o lamentarsi di un errore di un compagno di squadra. La verità è che Ronaldo non è un leader, ma solo un grande solista".