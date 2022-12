Mauro: "Messi-Maradona? Ho giocato con Diego, è mito mentre Leo è un personaggio normale, quasi banale"

«Sì, forse Messi è un po’ freddino ma io sono di parte, io che di Maradona sono stato compagno di squadra». Massimo Mauro lascia per un attimo da parte l’aspetto tecnico, che pure è decisivo, e si sofferma su caratteristiche più immateriali a Repubblica nel confronto Messi-Maradona:

Ecco, forse ci stiamo avvicinando al cuore di un mistero non svelabile e di un enigma non risolvibile:

«Diego è stato la generosità. Se eri all’angolo e pativi, lui ti veniva a soccorrere, ti porgeva il pallone perfetto, mentre a Messi lo portano sempre i compagni: poi ne fa un uso sublime, questo è evidente, anche se nella finale di palloni ne ha persi due e la Francia ha segnato due gol. Chi ha visto giocare Maradona, chi lo ha visto da vicino com’è accaduto a me, non può avere dubbi: nessuno come lui, mai, né prima né dopo, perché molte delle cose che faceva con la palla non erano di questo mondo».