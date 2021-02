Mauro: "La vittoria con la Juventus rischia di essere un brodino in un’annata balorda piena di infortuni, c'è un rischio"

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Juventus Massimo Mauro, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Se ci fosse un campionato alla pari, la vittoria contro la Juventus sarebbe stata molto importante. Adesso invece rischia di essere un brodino in un’annata balorda piena di infortuni. C’è il rischio che la vittoria possa essere una soddisfazione a sé, e si possa proseguire facendo il minimo indispensabile. In quest’annata maledetta penso che un exploit del genere, vincendo senza giocare una grande partita, non possa portare a risollevare la stagione: Gattuso deve essere bravo ad avere il 100% da tutti i calciatori a disposizione”