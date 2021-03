Mauro a sorpresa: "L'unico intoccabile del Napoli non è Koulibaly, ma Rrahmani! Spero non perda il posto"

Massimo Mauro, ex centrocampista di Juventus e Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli ha un solo intoccabile in difesa e non parlo di Koulibaly. Mi riferisco ad Amir Rrahmani. Io spero che l'ex calciatore del Verona non perda il posto nemmeno se dovessero rientrare tutti i titolari. Gattuso non lo lasci fuori. Ritengo sia forte e che ampia ancora ampi margini di miglioramento. Sono convinto possa fare bene. Il Napoli, con il recupero degli infortunati, può lottare fino alla fine per conquistare un posto importante in classifica. La zona Champions è a portata di mano"