Matteo Materazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La Juve ha fatto un mercato importante per continuare a vincere in Italia e provare a farlo in Europa. Il Napoli, in piccolo, sembra il progetto Juve: il salto di qualità non lo farai mai se l'investimento viene promesso, ma mai fatto. De Laurentiis ha fatto un lavoro straordinario e mi auguro possa portare il Napoli ad alti livelli come merita"