Materazzi: "Napoli, distanza abissale! Complimenti a loro, all'Inter resta solo fare una cosa"

Napoli Calcio - Marco Materazzi, ex difensore e bandiera interista, ospite negli studi di DAZN, ha parlato del Napoli nel post partita del derby di Milano: "La distanza dell'Inter dal primo posto è abissale, bisogna fare i complimenti al Napoli. La squadra è in fiducia, gioca bene, ha tanti cambi se pensiamo che hanno Raspadori e Simeone in panchina. Con tutti quei punti sarà difficile avvicinarli, inoltre l’Inter deve ancora andare al Maradona. Non sarà semplice. La squadra di Inzaghi deve blindare la propria posizione e non guardare troppo oltre in questo momento".