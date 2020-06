Massimiliano Esposito, ex attaccante di Lazio e Napoli, parla a Marte Sport Live:

“Il Napoli non deve giocare una partita difensiva e non deve pensare al risultato dell’andato. Quello è un vantaggio maturato che deve essere messo da parte. Callejon è un giocatore che fa le due fasi in maniera eccelsa: può dare una mano dietro e dà anche il contributo in attacco. Il Napoli giocherà sicuramente a viso aperto. Politano può dare quella vivacità in corso d’opera”.