Mascara: "Zielinski? Un errore tenerlo fuori dalla Champions League, se io lo pago lo sfrutto"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Giuseppe Mascara, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mazzarri lo conosciamo bene, le sa ribaltare le partite: ora bisogna essere sempre sul pezzo, non si deve fare brutte figure e Mazzarri deve tenerli sull’attenti per i novanta minuti. Ed i calciatori devono capire di dover dare il massimo, altrimenti non giocano. Zielinski? Un errore tenerlo fuori dalla Champions League, se io lo pago lo sfrutto per le sue caratteristiche: ok non è stato trovato un accordo, ma io Piotr lo reintegro e lo faccio giocare sempre perchè si è sempre messo a disposizione e ci ha sempre messo la faccia in campo”