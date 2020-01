Martino: "Se va via Llorente può tornare di moda Politano. Amrabat può diventare un grandissimo giocatore"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso deve dare spazio ai nuovi e a chi ha avuto meno spazio come Lozano. Difficile che arrivi un attaccante in questa sessione di mercato, secondo me il mercato del Napoli si è chiuso. Poi se Llorente dovesse andar via in prestito potrebbe arrivare qualcun'altro tipo Politano. Non vedo altre situazioni all'orizzonte. Il Napoli andrà avanti così, non penso che gli attaccanti azzurri siano così mediocri. E' mediocre il gioco e la mentalità che mette in campo questa squadra. Amrabat? E' un giocatore dalle buone potenzialità, può diventare un grandissimo giocatore. Il Napoli non ha mai pensato a inserire in società delle bandiere, ma ci vogliono persone che facciano da punto di riferimento per i calciatori".