Martino: "L’errore di Ospina sembra confermare quella che è una stagione maledetta"

Notizie Calcio - Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Contro la Lazio abbiamo visto una squadra concentrata, che giocava. Purtroppo l’errore di Ospina sembra confermare quella che è una stagione maledetta, sfortunata. Tutto sembra essere cominciato dall’autogol di Koulibaly con la Juventus. Amrabat? Ottimo giocatore, anche se con i nuovi arrivi ci sarebbe una sorta di sovraffollamento. Il Napoli però sta cambiando pelle e Amrabat farebbe fare un grande passo in avanti. Lui è cresciuto, dal punto di vista calcistico, in Olanda. È un calciatore che ha imparato bene i fondamentali di questo sport in un paese che vive di sport e di calcio”