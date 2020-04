Martino: "La nostra vita è cambiata, la ripresa del calcio sarebbe una spinta positiva ma serve fare i conti con la pandemia"

Ultime calcio - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il calcio è la terza industria italiana, se siamo a discutere è per questo motivo, altrimenti sarebbero tutti in vacanza. E' vero anche che ha una valenza sociale maggiore e ripartire sarebbe una spinta per il paese. La nostra vita è cambiata, con la ripresa del calcio ci sarebbe una spinta positiva ma si deve fare i conti con la pandemia. Serve restare con i piedi per terra, tutti non devono lasciarsi condizionare dalle parole".