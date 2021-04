Martino: "La Juve ha fatto qualcosa in più del Napoli. Osimhen? Facile parlare il giorno dopo"

Napoli - Carmine Martino, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Ho avuto la sensazione che l'arbitro non abbia dato rigore al Napoli su Zielinski perchè hanno chiuso gli occhi ed hanno compensato per l'errore del rigore non dato alla Juve. La compensazione non è mai buona. Comunque mi pare che la Juventus abbia fatto qualcosa in più in campo. E' una sconfitta che non decide nulla. Il gol di Dybala ha dato serenità e tranquillità ai bianconeri che stavano soffrendo. Si è sentita molto la presenza di Osimhen in campo e i difensori della Juve facevano fatica a contenerlo. Il gol di Dybala è arrivato nel momento giusto per i bianconeri, che stavano soffrendo e forse il Napoli avrebbe potuto fare meglio. Comunque la Juve è stata brava, ha giocatori che danno sempre un gran contributo e fanno la differenza. Prestazione di Osimhen? E' facile fare delle scelte di campo il giorno dopo la partita. Tutti avremmo voluto vedere Mertens dal primo minuto e lo abbiamo fatto. Certo che Osimhen si è fatto sentire e come in campo. Questa battuta d'arresto per Gattuso significa che deve riprendere il cammino senza perdere il contatto tra le altre, racimolando punti nelle ultime 6 partite del campionato con un tour de force. Il Napoli deve approfittare degli scontri diretti delle concorrenti mentre gli azzurri dovranno affrontare solo Inter e Lazio".