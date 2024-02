Martino: "Il Napoli ha tenuto il campo per 25 minuti poi si è sciolto ed è scomparso totalmente"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“In sala stampa ci sono tanti colleghi che sono grandi esperti di musica, altri hanno poco a che fare con musica e giornalismo e si fanno accreditare per farsi le foto.

Il Napoli ha tenuto il campo per 25 minuti poi si è sciolto ed è scomparso totalmente: ha mostrato fragilità psicologica, assurda l’autostrada che ha avuto Theo Hernandez per andare a segnare. Così com’è, non credo che il Napoli possa pensare a piazzarsi nelle prime quattro”