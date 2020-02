Martino: "Il Barcellona resta una grande squadra, non dimentichiamoci che hanno Messi"

Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“È difficile fare delle previsioni in vista di Napoli-Barcellona perché le questioni extra calcistiche possono avere effetti positivi o negativi quindi sarà il campo a parlare. Io credo che il Barcellona resti sempre una grande squadra anche se non vedo una fisionomia specifica, ha problemi tecnici e balbetta. Non dimentichiamo che c’è sempre Messi. C’è un abisso tra Maradona e Messi ma quando Messi decide di mettersi in mostra son dolori per tutti. Non so se giocare nel tempio di Maradona lo esalterà o meno. Bisognerà comunque tenere d’occhio tutte le questioni extra calcistiche. Haaland è un fenomeno. Ha fatto la differenza. È una forza della natura. Non lo fermano più”.