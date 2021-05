Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Fiorentina-Napoli sarà diverso di qualche anno fa, li sembrava già tutto scritto. Oggi si respira aria diversa rispetto al 2018. Commisso ha sparato a zero sui giornalisti e non mi è piaciuto il suo atteggiamento. Fiorentina-Napoli per loro è più una sfida fuori dal campo per quanto sta accadendo".