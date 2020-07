Martino: "Barcellona favorito, ma c'è un fattore da considerare. Percentuali? 70% Barça e 30% Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Percentuali di passaggio del turno per il Napoli? Direi 70 % Barcellona e 30 % Napoli. E' ovvio che la squadra di Setien sia favorita ma c’è da considerare che il Barcellona affronterà gli azzurri dopo un lungo stop e quindi sarà in maniera inevitabile una incognita. Lozano? Me lo aspettavo titolare già a Genova, Gattuso non lo ritiene ancora pronto, crede che possa fare la differenza a partita in corso”.