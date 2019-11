Martino: "A San Siro sarà una battaglia perché Milan e Napoli vogliono cambiare registro"

Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"E' venuto il momento di far muovere la classifica a passo svelto, certo alla ripresa ci saranno due impegni uno più difficile dell'altro, prima con il Milan in campionato e poi quello quasi proibitivo in Champions, con il Liverpool ad Anfield. Sarà fondamentale recuperare i pezzi da 90, quelli che compongono la spina dorsale della squadra, spero sia pronto Allan perché in questo momento non vedo un sostituto del brasiliano in rosa. A San Siro sarà una battaglia perché Pioli vorrà invertire la rotta, solo con i risultati perché la squadra sta giocando bene ma anche il Napoli vorrà cambiare registro. In Champions sarà fondamentale la partita in casa con il Genk che il Napoli deve assolutamente vincere. Gli azzurri hanno le possibilità per invertire la rotta, non si possono buttare al vento anni e anni di sacrifici e di crescita per una leggerezza".