Marrucco a CN24: "Multe? Non si hanno ancora novità, bisognerà nominare il presidente del collegio arbitrale. 4-3-3? Quello 'sarriano' non esiste più..."

Ultime calcio Napoli - Fulvio Marrucco, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli ha sofferto Falco e Saponara con il Lecce con errori individuali. La gara col Lecce deve essere un avvertimento all'allenatore, non c'è un risultato che puoi conoscere prima, tutte le gare sono difficili. Giocare contro tutti è difficile. Il 4-3-3 sarriano non c'è più, quel modulo aveva un centrocampo perfetto. E' stata una gara perfetta in fase di non possesso e si è riusciti ad avere le palle gol migliori per vincere la partita. Multe? Non si hanno ancora novità, bisognerà nominare il presidente del collegio arbitrale. Koulibaly tranquillo? Lo seguo per una questione marginale, da tifoso vive una stagione particolare. All'inizio usato troppo presto con una preparazione poco performante".