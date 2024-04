Marotta: "Juan Jesus? Crediamo ad Acerbi e c'è sentenza del giudice, ma gli siamo vicini"

Intervenuto a DAZN nel pre-partita di Inter-Empoli, l'Ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha commentato il caso Acerbi che ha visto alla fine l’assoluzione del difensore e la beffa per Juan Jesus che aveva denunciato l’episodio discriminatorio.

Caso Juan Jesus, Marotta commenta in diretta

“Siamo stati zitti di proposito, ma vorrei dire a prescindere che questa è una pagina amara per tutto il mondo del calcio. Abbiamo chiesto ad Acerbi quanto accaduto e lui ha espresso la sua verità oggettiva, non avevamo dubbi su ciò che ci ha detto e non abbiamo avuto riscontro di discriminazione razziale. Detto questo, l’Inter è sempre a favore di ogni iniziativa e condanniamo fortemente il razzismo. Motivo per cui siamo accanto a Juan Jesus ma per il resto c’è stata una sentenza del giudice”, ha dichiarato il dirigente.