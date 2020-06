Marolda: "Spero che sia Sarri a far vincere la Coppa Italia al Napoli, magari insistendo su CR7 centravanti. Ospina aiuti Meret"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Spero che a far vincere il Napoli sia Sarri che ha molti dei suoi calciatori titolari non in condizione. Se dovesse schierarli, ecco che le cose per gli azzurri possono mettersi in discesa. Per Meret credo che serva un gran lavoro da parte del preparatore dei portieri ed anche da parte di Ospina che deve dargli una mano. Spero che Sarri possa insistere con il suo esperimento di proporre Ronaldo come centravanti”.