Marolda: "Osimhen deve darsi una regolata, Napoli in ritardo e impreparato sul portiere"

Francesco Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori prima punta anomala, può giocatore in tutti i settori dell'attacco. Con il suo arrivo il Napoli alzerebbe l'asticella a livello tecnico. Il Napoli si è fatto trovare impreparato e sta portando per le lunghe la situazione del portiere. Osimhen deve darsi una regolata a livello caratteriale, ora deve caricarsi la squadra sulle spalle".