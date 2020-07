Marolda: "Osimhen affare già fatto, domani potrebbe esserci l'annuncio! Ecco le cifre reali dell'operazione"

Notizie Napoli calcio. Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva:

"Osimhen al Napoli? L'affare è fatto, la certezza è arrivata ieri. Restano dei dettagli ma se tutto va come sembra, domani ci sarà l'annuncio e il giocatore arriverà in Italia per le visite mediche. Ognuno da i numeri su questo affare, i miei sono 50 milioni + 10 di bonus. E' un ragazzo di grandi prospettive ma cambiando paese, allenatore, compagni e ambiente c'è un rischio. E' comunque un colpo importante e i tifosi del Napoli lo stanno capendo bene. Il Napoli si prepara a migliorarsi e riportarsi tra le prime 4 nel campionato, adesso servirà anche un terzino di fascia e un giocatore al posto di Callejon. Koulibaly? Nel calcio mai innamorarsi di un giocatore. Lozano? E' molto interessante e bisogna avere la pazienza di aspettarlo, con Ancelotti non ha avuto spazio. Stasera con il Bologna dovrebbe giocare dal primo minuto".