Marolda: "Il Napoli deve fare di necessità virtù, speriamo che Bakayoko dia il meglio. Su Lobotka..."

Napoli calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista:

“È inutile parlare di Juventus-Napoli senza pensare prima a battere il Crotone. Da Bakayoko ci aspettiamo un po’ di fantasia, verticalizzazione, questo potrebbe essere il momento giusto, d’altra parte Demme non è in condizione di giocare, Zielinski è ancora da vedere. Dobbiamo fare di necessità virtù sperando che faccia meglio. Lobotka è stato una della più grandi delusioni di questa stagione, nella prima parte mi è sembrato più desideroso, quando ha capito di non trovare spazio si è lasciato andare. Ha avuto una regressione inspiegabile. Un calciatore non può pensare di avere attorno sempre gente che l’accarezza, è un professionista e deve essere pronto a tutto, pertanto reagire. La decisione di De Laurentiis, nel prendersi una pausa dal parlare dagli allenatori, è strategica".