Marolda: "Conte sta sbagliando il tipo di comunicazione, mi piace l'idea del cambio modulo con la Lazio"

Ciccio Marolda - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero - ha parlato della partita che il Napoli disputerà sabato pomeriggio contro la Lazio. Queste le parole del nostro ospite:

"Cambio modulo di Conte con la Lazio dopo gli ultimi infortuni? Non ci sono tante soluzioni al momento, mi piace l'idea del 3-5-2. Attacco? Anche io, tra le alternative, preferisco lui vicino a Lukaku. Mazzocchi o Politano sulla fascia? Dico la verità, Mazzocchi nelle ultime due gare è stato sfortunato e ha contribuito ai gol subiti, ma in questo modulo sarebbe più adatto rispetto al compagno di squadra. D'altronde, un cambio di sistema di gioco comporta anche dei sacrifici. Ngonge in campo dal 1'? Sarebbe la soluzione che darebbe meno stravolgimenti.

Problema infortuni? Può darsi che il problema sia di natura atletica, ho avuto quest'impressione nel secondo tempo di Roma e nella partita contro l'Udinese. Se la questione è veramente di questo tipo, il Napoli avrà bisogno di tirare il fiato e recuperare la migliore condizione fisica. Il dover sempre andare al massimo può portare stanchezza, qualità in meno nella corsa e degli incidenti muscolari.

Corsa Scudetto? Dopo i recenti infortuni e il mercato, le possibilità del Napoli sono diminuite. Parole di Conte dopo l'Udinese? L'allenatore azzurro sta sbagliando il tipo di comunicazione, sono dichiarazioni che non rendono merito al lavoro del Napoli. Le sue dichiarazioni dovrebbero essere maggiormente di comunione, in modo da coinvolgere di più il pubblico nel sostenere la squadra e farla sentire più forte.

Più difficile Juve-Inter o Lazio-Napoli? Io penso che i bianconeri faranno una partita importante, considerando che parliamo del derby d'Italia. Lazio? Una squadra che prende molti gol, ma che gioca in modo coraggioso. Il Napoli dovrà impostare la gara guardando in avanti".