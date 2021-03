Marolda calcola: "Nelle 8 sconfitte del Napoli non c'erano molti titolari infortunati. Vi spiego..."

Napoli - Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Ho preso in esame alcuni dati riguardanti il Napoli. Prendendo in esame le 8 partite perse dal Napoli, non c'erano molte defezioni. Il Napoli non è stato costretto a stravolgere la formazione in quelle 8 partite, perché non erano assenti troppi titolari. Gli infortuni il Napoli li ha avuti, questo è ovvio, ma non c'erano troppi assenti in quelle partite perse dagli azzurri".