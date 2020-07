Marolda a CN24: "Mi risulta che Victor Osimhen sia del Napoli, probabilmente costerà un po’ di più del suo valore reale"

Ultime calcio Napoli - Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“In sede di mercato tutte le notizie fino a quando non ci sono le firme possono cambiare. Quello che mi risulta è che Victor Osimhen sia del Napoli. Mi sono riguardato i video dell’attaccante e ho chiesto informazioni, è un giovane e non si può pensare che spacchi subito il mondo: bisogna saperlo aspettare, ma tecnicamente è fortissimo e fisicamente forte e veloce. Secondo me è adattissimo per una squadra che gioca anche in contropiede, è rapido. Tanti giocatori bravi quando arrivano possono incontrare delle difficoltà, ma probabilmente Osimhen costerà un po’ di più del suo valore reale.

Come cambia l’attacco del Napoli? Petagna o fa il terzo attaccante oppure viene girato come fu per Inglese, dipende anche dalle ambizioni che hanno i giocatori in concorrenza tra loro: Mertens-Osimhen, oppure Insigne-Lozano.

Gabriel Magalhaes? Parto da un concetto: va via Koulibaly e mi sta bene, però c’è una necessità ovvero prendere meno gol. Manolas e Maksimovic danno totali garanzie? Forse servirebbe un centrale fortissimo ed abituato a vincere e a governare un intero reparto, andando via Koulibaly ci sarebbe una priorità da colmare sul mercato che non può essere riempito da Gabriel.

Le partite che sta giocando adesso il Napoli servono solo ad una cosa: per sperimentare nuove soluzioni di gioco in vista del Barcellona, e per capire quali calciatori potranno essere utili per la prossima stagione”