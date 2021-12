Marolda a CN24: "Mi auguro Spalletti ritrovi la serenità di inizio stagione: ci ha messo del suo con scelte sbagliate nell'ultimo periodo"

Napoli Calcio - Ciccio Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli non può fare di più per quello che gli è accaduto, adesso deve guardarsi le spalle e difendere con le unghie questo quarto posto. Restare fuori dalla Champions per il terzo anno di seguito sarebbe un fallimento grosso. Mi auguro Spalletti ritrovi serenità e certezze che aveva ad inizio stagione. Sono un suo ammiratore sincero, ma anche lui ci ha messo del suo: certe scelte non mi sono piaciute"