Marolda a CN24: "Il Napoli dello scorso anno non avrebbe vinto davanti alle difficoltà di queste tre gare. Leicester? Punto su Osimhen"

Napoli calcio - Francesco Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Napoli non è crollato davanti ad episodi a sfavore che potevano compromettere l'esito di queste prime tre gare di campionato. Gli azzurri sono riusciti a vincere con il Venezia in dieci e sbagliando un rigore, con il Genoa nel finale ed in rimonta con la Juve: Spalletti ha dato carattere. Lo scorso anno davanti a queste difficoltà non si sarebbe vinto. Giovedì può essere la gara di Osimhen, se il Napoli riesce a ripartire bene può fare male agli inglesi. Se invece la mette sul piano della lotta e dell'intensità può soffrire"