Marolda a CN24: "Gattuso in silenzio? Appena finirà il campionato, c'è l’intenzione di fare una conferenza stampa per spiegare il suo punto di vista a tutti"

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Per Gattuso non sarà solo questione d’orgoglio, andare via lasciando la Champions al Napoli significa fare un regalo a De Laurentiis. Col Napoli quarto non mi aspetto i bandieroni in giro per la città, a dir la verità. Per Gattuso una qualificazione Champions sarebbe importante per il curriculum, inoltre.

Gattuso in silenzio? Appena finirà il campionato, sembra avere l’intenzione di fare una conferenza stampa per spiegare il suo punto di vista a tutti: avremo l’occasione di sentirlo, non so che tipo di conferenza sarà ma la temo molto.

Ho sentito molto il peso di questa stagione, arrivare quarti per il Napoli sarebbe importante non per il valore della rosa, ma perchè il cammino sembrava essersi complicato maledettamente. La squadra avrebbe potuto rendere più appassionato il suo cammino: poteva dare anche fastidio all’Inter, la Coppa Italia è stata abbandonata ed in Europa League si è usciti contro una squadra non irresistibile.

Calciomercato? Anche la prossima stagione sarà particolare, non ci sarà squadra che non dovrà contenere i costi. Nessun giocatore potrà chiedere aumenti, se non spalmando l’ingaggio su più anni o tramite bonus. È talmente evidente che sia accadendo una rivoluzione, in Serie A quanti allenatori sono certi di restare tra le prime dieci? Tra qualche giorno entreremo nel frullatore del mercato, i nomi impazziranno.

Allegri darà il via al valzer degli allenatori, non avrà un altro anno sabbatico”