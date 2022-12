Marolda a CN24: "Demme? Sta pensando ad un club estero, c'è l'indizio. Mi preoccupa Kvara dopo la gara di ieri"

Francesco Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Ndombele darebbe più forza e muscoli davanti alla difesa, Gaetano ci ha giocato già regista davanti alla difesa alla Cremonese ma non mi sembra avere la geometria delle ripartenza delle azioni. Se fosse utilizzato spesso in quel ruolo, Gaetano potrebbe diventare un buon metodista ma adesso Ndombele darebbe più rassicurazioni. Kvara deve ricaricarsi, anche nella gara di ieri non l'ho mai visto puntare all'avversario. Segno questo che non è ancora in perfette condizioni, molto lavoro Spalletti dovrà dedicarlo al suo recupero. nel primo tempo di ieri Kvara è apparso slegato, questo mi preoccupava molto seguendo la gara. La buona notizia è che c'è ancora tempo per l'Inter.

Demme? Nel calcio ci sono molte paroledi facciata, questo no vuol dire Spalletti non consideri il tedesco un buon calciatore. Demme sta guardando molto al valencia oltre che alla salernitana. Se il napoli decide di parlare con la Salernitana vuol dire che sta pensando alla cessione ed ovviamente su questo c'è anche l'ok di Spalletti. Alla fine per me andrà via"