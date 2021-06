Marocchino: "Nazionale bella da vedere ma bisogna partire con umiltà altrimenti aumentano le aspettative"

Napoli Calcio - Domenico Marocchino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La Nazionale è bella da vedere ma nel calcio ci sono dei punti fermi da tenere in considerazione: avversario e prima gara del torneo. Bisogna partire con umiltà altrimenti aumentano le aspettative. Di Lorenzo una sorpresa? Mi ha ricordato Rocca, un giocatore che dovette smettere presto per problemi al ginocchio: ha fisicità e spinge. Mi ha fatto una buoan impressione. Chiellini? E' come la colla per i topi: si attacca e non ti alscia sfuggire. Ora con la Svizzera ci sarà la sostanza da mettere in campo ma credo riusciremo a passare il turno".