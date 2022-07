Mario Rui sul capitano: "Di Lorenzo quello giusto, è da esempio per tutti. Non vado più via da Napoli"

Mario Rui è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il nostro capitano è Giovanni Di Lorenzo, è la persona giusta. Se andiamo a vedere tutti i tasselli, abbiamo il capitano giusto anche quest'anno per come si allena ed è da esempio per tutti noi. A Napoli sto benissimo come lo sono stato ad Empoli, qui è nata la mia ultima figlia. Io da qui non me ne vado (ride, ndr)".