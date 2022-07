Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato ai microfoni de Il Mattino dal ritiro di Dimaro:

"Lo dissi lo scorso anno quando tutti dicevano di portarlo via. Per me era un giocatore che avrebbe dimostrato il proprio valore. Noi scegliamo sempre bravi ragazzi, con umiltà. Noi lo prendiamo in giro perchè lo chiamiamo maestro e boss di Posillipo".