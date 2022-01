Notizie Napoli calcio. Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Napoli-Salernitana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Le insidie sono che affrontiamo una squadra brava, sta passando un momento di difficoltà ma anche noi le abbiamo vissute. Non è facile giocare in questo contesto, ma in questi casi le squadre trovano una forza più grande. Troveremo una Salernitana agguerrita. Un pensiero a Milan-Juve? Prima dobbiamo pensare a noi".