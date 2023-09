Marino: "Arrivano segnali non positivi sia dall’allenatore che dai calciatori! Non c’è bisogno di portare tecnici dall’estero"

Pierpaolo Marino, intervenuto in collegamento con gli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a 11 Televomero, ha parlato della gara pareggiata dal Napoli a Genova e di Rudi Garcia. Queste le considerazioni dell’ex dirigente azzurro in trasmissione:

“La stagione scorsa è stata unica, vincere il campionato già a fine anno è incredibile e difficilmente ci si può ripetere.

L’inizio è stato balbettante, ho visto tutte le gare e l’interrogativo principale è legato a questo atteggiamento. L’ambiente in questo momento è negativo, ma siamo noi addetti ai lavori a costruirlo con le nostre azioni. Ora arrivano segnali non positivi sia dall’allenatore che dai calciatori, la prestazione di Genova è stata sconcertante per una squadra chiamata a reagire dopo la sconfitta con la Lazio.

La formazione di Gilardino era ben messa in campo, ma non c’è stato un atteggiamento giusto in campo. Adesso il Napoli è chiamato a reagire e trasformare i fischi in applausi.

Chiunque può allenare questo Napoli? Dipende dagli obiettivi, per vincere i campionati servono allenatori bravi, puoi avere 11 fuoriclasse ma vanno guidati bene per arrivare alla fine.

Oggi i DS hanno il compito di controllare squadra e allenatori, vista la presenza sempre più fitta di presidenti-manager e agenti. Io stresserei tutti con diverse riunioni, come all’epoca di Maradona facemmo con Bianchi all’epoca degli Scudetti. Fu un confronto serrato ma ne venne fuori un patto d’acciaio nonostante le critiche che ricevemmo.

Il problema dell’allenatore è che Spalletti sapeva trovare il giusto compromesso tra dialogo e disciplina, non è facile subentrare e far mantenere la carica vincente. Non nascondo la mia non predilezione per Rudi Garcia, il mio tweet contro di lui lo feci tanti anni fa dopo una sua sconfitta contro Edy Reja. Per me, considerando la bontà della scuola italiana, non c’è bisogno di portare allenatori dall’estero.

Io avrei cercato di trattenere Luciano Spalletti.

La mia sensazione su Garcia e lo spogliatoio? Da uomo esperto e navigato, sono portato a pensare che la prestazione non è stata intensa e anche atteggiamenti come quello di Kvara dimostrano alcune cose.

Un messaggio ad ADL? Lo abbraccio e sono sicuro che saprà cosa fare, ora lui ha il dovere di difendere la sua scelta senza rompere il giocattolo. Ha al suo fianco anche un esperto come Meluso”.