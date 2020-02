Marelli (ex arbitro): "Nicchi riparla della divisione della C.A.N. soltanto prima delle elezioni. Gravina non lo capisco, va dove tira il vento"

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro di Serie A.

"La divisione della C.A.N. A dalla C.A.N. B è stata decisa nel 2009, poco prima Nicchi aveva negato di dividerla, ad inizio 2010 ci fu la comunicazione. Sono dieci anni che sostengo che questa divisione avrebbe potuto creare problemi e si sta verificando. Strano che Nicchi si svegli proprio adesso, sono passati 10 anni, perché non l'ha fatto due anni fa? Perché quest'anno che ci sono le elezioni? Facendo una commissione unica, decine di sezioni troveranno centinaia di promozioni tra arbitri, assistenti e osservatori, dunque ci saranno tutte le sezioni che avranno almeno una persona nella massima competizione. Nicchi non mi è simpatico, non lo apprezzo come presidente, ma politicamente è davvero bravissimo: bisogna essere onesti. A me non interessa di attaccare una persona, ciò che va messo in discussione sono altri particolari: dopo 11 anni è normale cambiare, se dovesse essere rieletto si arriverebbero a 15 anni e questo non va bene. Gravina non lo capisco. Ad agosto dell'anno scorso aveva detto chiaramente che Nicchi si sarebbe dovuto far da parte, adesso ha aperto a Nicchi l'autostrada per la rielezione. Ho la sensazione che lui vada un po' dove tira il vento. Mancanza di arbitri italiani ai Mondiali? Sì, è vero. Il problema sono i presidenti di sezione".