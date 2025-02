Marcolin: "Non posso dirlo perché altrimenti Conte mi chiama, ma vi accenno che..."

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La testa è l’arma in più per fare la partita, lo dicono tutti gli allenatori. Cambio modulo? Il Napoli non cambia da diciannove giornate, ma se penso che uno come Conte possa cambiare qualcosa, tipo mettendo Politano a sinistra, io sto tranquillo. Conte o trova la strada o la costruisce, io resto tranquillo perchè c’è Conte. Conte ha provato la difesa a tre con Di Lorenzo a destra e Politano a sinistra a tutta fascia con Rrahmani, Juan Jesus e Buongiorno in difesa. I dubbi sono due, Okafor può avere un’ora e poi c’è’ Raspadori che pure può giocare a sinistra in attacco per non cambiare modulo. Le cose, per farle, bisogna provarle. Conte deve decidere se restare col 4-3-3 o se deve cambiare qualcosa. La Lazio gioca con quattro attaccanti, perciò credo che la difesa a tre più Lobotka lì davanti sia la soluzione che gli darebbe più garanzie. Napoli in calo fisico? A Roma ho visto un atteggiamento sbagliato, forse Anguissa è quello che sta soffrendo di più. Con l’Udinese ha trovato l’unica squadra ‘tedesca’ del nostro campionato, è una squadra che si allena, che ha gamba e che ha interpreti da 1.90 cm. La cosa su cui il Napoli si deve interrogare è la gestione del vantaggio. Corsa scudetto? Non parlo di scudetto se no Conte mi chiama (ride ndr.), però vedo il Napoli in vantaggio rispetto all’Inter proprio perchè in panchina c’è Conte. Inter? Ho visto un Inzaghi nervoso a fine partita con la Fiorentina”.