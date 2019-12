Marcolin: "Napoli in Italia presuntuoso, sul 2-1 del Bologna sbaglia Manolas! Esonerare Ancelotti? Gli darei 3-4 partite"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Contro il Salisburgo e contro il Liverpool il Napoli ha fatto la partita sugli avversari, mentre in Italia è presuntuoso, attacca con 6-7 uomini e poi prende delle imbarcate! Gli azzurri sono andati a giocare con presunzione a Torino e dopo il primo tempo era sotto 3-0. Ieri il Napoli è crollato nella ripresa quando ha messo a centrocampo Lozano e Insigne sulle corsie con Zielinski e Fabian in mezzo. Ma chi marca? Chi dà equilibrio? Sul secondo gol sbaglia Manolas, non può fare il fuorigioco da solo ma avrebbe dovuto andare con Sansone. Albiol sarebbe andato con il giocatore. Esonero Ancelotti? Gli darei ancora tre o quattro partite”.