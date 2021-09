Marcolin: "Il Napoli farà la partita con la Juventus, ma i bianconeri saranno più concentrati e compatti"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mi aspetto che il Napoli faccia subito la partita contro la Juventus. Lo schiaffo ricevuto dai bianconeri contro l'Empoli sarà servito loro per arrivare con più concentrazione al Maradona, più compatto. La Juventus è già a un bivio: se esce male dal Maradona la vetta della classifica è già lontanissima".