Marcolin: "Il Barcellona non è più quello di Guardiola, al Napoli serve un cecchino! Su Boga..."

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Barcellona non ha più un gioco corale, è diverso da quello di Guardiola. Il Sassuolo gestisce molto il pallone ed in questo modo toglie alla squadra avversaria dei minuti per far male. Rispetto ai catalani, i neroverdi fanno un gioco più corale. De Zerbi in Italia è l’allenatore più moderno, ha portato qualcosa di nuovo negli ultimi due o tre anni. Fase realizzativa? Un allenatore deve portare la squadra a concludere, poi serve il cecchino lì davanti che insacca. In fase di finalizzazione incide la qualità dei calciatori. Serve il bomber che su tre tiri segna due volte.Al Napoli manca un calciatore come Higuain o Immobile. Boga? Mi piace tantissimo, ha tecnica e velocità insieme. Può spaccare le partite ed inventare, nessuno ha la velocità che ha lui. Nel suo ruolo gioca Insigne ma servono calciatori forti, la gestione del gruppo e delle coppie spetta all'allenatore”.